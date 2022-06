Presidente do PT diz que pedido de Bolsonaro a Biden é passível de impeachment

Matheus de Souza (via Agência Estado)

A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), deputada Gleisi Hoffmann (PR) criticou, em suas redes sociais, a postura do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), durante seu encontro com o presidente norte-americano Joe Biden. Conforme noticiou a agência de notícias Bloomberg, durante conversa entre os mandatários, Bolsonaro pediu ajuda para vencer as eleições deste ano.

"É humilhante para o Brasil ter um presidente que pede ajuda aos EUA para ganhar as eleições", escreveu a petista no Twitter.

E afirmou: "Pediu um golpe! Despreza a soberania popular. O que está negociando o vadio do Bolsonaro em troca desse apoio?! Tem razão Randolfe, é caso de impeachment."

O encontro entre os dois líderes se deu em meio à viagem do presidente brasileiro aos EUA para participar da Cúpula das Américas, em Los Angeles.