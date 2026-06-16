Presidente do PT descarta apoio de Lula a pai de Motta na disputa pelo Senado na Paraíba

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou nesta terça-feira, 16, que os dois candidatos ao Senado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Paraíba são o ex-governador do estado João Azevêdo (PSB) e o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB), deixando de fora o prefeito de Patos, Nabor Wanderley, pai do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos).

Edinho participou de um almoço organizado por quatro frentes parlamentares: Brasil Competitivo, Empreendedorismo, Tecnologia e Atividades Nucleares e Defesa da Propriedade Intelectual e Combate à Pirataria.

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Ele foi questionado sobre o fato de o presidente Lula ter gravado um vídeo ao lado de Veneziano. Edinho respondeu citando a gravação do petista em apoio a João Campos (PSB) na disputa pelo governo de Pernambuco e disse que isso era natural.

"O presidente Lula sempre foi muito correto ao anunciar que, na Paraíba, ele tinha dois candidatos ao Senado, o João Azevêdo e o veneziano. Então, isso nunca foi omitido", disse.

"Não significa que ele não respeite o Nabor, que ele não terá uma relação de cordialidade com o Nabor, que ele não possa debater o futuro com o Nabor. Mas, nesse momento, ele tem que reconhecer o papel que o Veneziano cumpriu no Senado para o seu governo e ele tem que reconhecer as relações históricas que ele tem com o João Azevedo", afirmou.

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Para o presidente do PT, a movimentação de Lula não provocaria problemas com Motta, mesmo em um contexto em que o petista enfrenta dificuldades no Congresso por causa da relação turbulenta com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Motta é quem tem ajudado a avançar com bandeiras eleitorais do petista, como o fim da escala 6x1.

Na avaliação de Edinho, também é natural que Alcolumbre tenha posições nesse momento divergentes das do governo.

"Isso é parte da democracia. A gente não pode fazer disso um problema. Segundo, eu penso que as relações que o presidente construiu com o Hugo Motta são relações sólidas, são relações políticas de interesse do país, portanto relações de longo prazo. Não significa ele declarar ou gravar um vídeo com um aliado também histórico que vai estremecer essa relação", disse.

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Edinho também afirmou que Motta é uma liderança muito jovem. "Eu penso que é a primeira eleição que o Nabor disputa ao Senado na Paraíba, portanto nós temos muito ainda o que construir. Nós temos muito futuro o que visualizar", completou.

O presidente do PT foi questionado sobre o apoio de Lula a Raquel Lyra em Pernambuco, mas afirmou que ele já deixou claro o apoio a João Campos no Estado. Edinho, no entanto, ressaltou que isso não significa que a governadora vá sofrer qualquer hostilidade por parte do presidente.

"Ele tem um respeito muito grande pela governadora, reconhece a liderança da governadora. Portanto, é uma relação baseada na democracia. Mas o candidato dele no Pernambuco é o João Campos", afirmou.

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Já o palanque de Lula em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do País, continua indefinido. Edinho indicou que uma composição com o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT) não está no radar.

"O Kalil quer construir a candidatura dele ao governo. No momento que ele se coloca como candidato a governador, ele interdita composições, ele interdita outras alianças", afirmou. Na prática, existe um atrito entre Kalil e o PT desde a campanha de 2022.

"Nós respeitamos a posição dele e nós vamos nos encontrar com certeza no segundo turno. Mas, nesse momento, quando ele se lança, ele impede que a gente continue dialogando com o PSB, que a gente continue dialogando com o PCdoB, com a Rede, com o PSOL", destacou.

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Edinho também reiterou a candidatura da ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT) ao Senado. Recente pesquisa do PT de Minas indica, porém, que Marília é o nome mais competitivo para disputar o Palácio Tiradentes, depois do senador Cleitinho (Republicanos-MG). O senador tem dito que não será candidato.

Marília não quer concorrer ao governo de Minas. Se não for convencida por Lula, o candidato do PT no Estado deverá ser o deputado federal Reginaldo Lopes.