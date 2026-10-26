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Presidente do Conselho Europeu parabeniza Lula e afirma que UE e Brasil são 'parceiros sólidos'

Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente do Conselho Europeu, António Costa, parabenizou nesta segunda-feira, 26, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pela reeleição no domingo no Brasil. "O povo brasileiro falou", escreveu ele no X. "A União Europeia (UE) e o Brasil são parceiros sólidos."

Costa confirmou ter conversado com o presidente brasileiro na noite anterior para felicitá-lo pela reeleição. "Vamos continuar a trabalhar juntos para aprofundar os nossos laços, enfrentar os desafios globais e construir um mundo mais pacífico e próspero", concluiu.

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Na madrugada desta segunda, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também parabenizou Lula pela vitória e disse que vê parceria com o Brasil "florescer".

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/VITÓRIA/REPERCUSSÃO/UE/ANTÓNIO COSTA
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