Presidente do Conselho Europeu parabeniza Lula e afirma que UE e Brasil são 'parceiros sólidos'
Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)
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O presidente do Conselho Europeu, António Costa, parabenizou nesta segunda-feira, 26, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pela reeleição no domingo no Brasil. "O povo brasileiro falou", escreveu ele no X. "A União Europeia (UE) e o Brasil são parceiros sólidos."
Costa confirmou ter conversado com o presidente brasileiro na noite anterior para felicitá-lo pela reeleição. "Vamos continuar a trabalhar juntos para aprofundar os nossos laços, enfrentar os desafios globais e construir um mundo mais pacífico e próspero", concluiu.
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Na madrugada desta segunda, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também parabenizou Lula pela vitória e disse que vê parceria com o Brasil "florescer".