Nomeação ocorre após sanção do Plano Moretti e em um cenário de pressão do mercado financeiro sobre as contas públicas e a cotação do dólar

Luiz Carlos Trabuco Cappi aceitou, nesta quinta-feira (26), o convite para assumir o Ministério da Fazenda no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Atual presidente do Conselho de Administração do Bradesco, o executivo de 75 anos é apontado como um dos nomes do setor financeiro com maior proximidade com o chefe do Executivo.

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A escolha ocorre em um momento de cobrança do mercado financeiro por medidas de equilíbrio nas contas públicas. O cenário de incertezas fiscais, somado a fatores externos, levou a cotação do dólar a rondar o patamar de R$ 6. Paralelamente, o presidente Lula tem feito críticas ao setor financeiro e declarado que não permitirá que a Faria Lima dite os rumos de sua gestão. Nesta mesma semana, após aval do Congresso Nacional, o governo sancionou a lei do chamado Plano Moretti, que altera regras de despesas públicas com previsão de gerar economia de até R$ 56 bilhões em 2027. Segundo fontes do governo, uma nova proposta com medidas fiscais alternativas já começou a ser elaborada pela equipe econômica.

Esta não é a primeira vez que o nome de Trabuco surge para comandar a pasta. Em 2014, durante a transição para o segundo mandato de Dilma Rousseff, ele foi sondado para o cargo, mas recusou o convite. Na ocasião, apadrinhou a indicação de Joaquim Levy, que havia atuado sob seu comando no Bradesco. Levy permaneceu menos de um ano no ministério, enfrentando forte resistência interna no Partido dos Trabalhadores devido às propostas de corte de gastos. Já no terceiro governo Lula, na primeira reunião do Conselhão, em 2023, Trabuco criticou o patamar de 13,65% da taxa de juros aplicada à época, em meio à presidência de Roberto Campos Neto no Banco Central.

Trajetória no setor financeiro

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Com mais de quatro décadas de atuação no Bradesco, Luiz Carlos Trabuco ingressou na instituição financeira aos 17 anos como escriturário, conforme o perfil oficial divulgado pelo banco. Ao longo da carreira, ocupou cargos de liderança como diretor de Marketing, diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência e presidente da Bradesco Seguros. Em 2009, assumiu a presidência executiva (CEO) do grupo, período marcado por grandes operações corporativas, como a aquisição do HSBC Brasil em 2015. Desde 2018, preside o Conselho de Administração do banco, colegiado responsável por definir estratégias, supervisionar a diretoria executiva e zelar pelos interesses dos acionistas.

Graduado em Filosofia e pós-graduado em Sócio-Psicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), Trabuco ficou conhecido no meio empresarial pela formação incomum entre banqueiros. Em 2009, uma reportagem do Jornal do Brasil destacou o perfil de "um filósofo na presidência de um banco", citando gestores que afirmavam que o executivo compreendia de pessoas, produtos e números. Além da atuação no Bradesco, ele presidiu entidades representativas como a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF), a Federação Nacional da Saúde Suplementar (Fenasaúde) e a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). Neste mês, havia assumido também a presidência do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo (MBC).

As informações são do G1.