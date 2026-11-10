Presidente da FPA não vê disputa entre Rogério Marinho e Tereza Cristina pelo comando do Senado

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Pedro Lupion (Republicanos-PR), disse, nesta terça-feira, 10, que não vê uma disputa entre os senadores Rogério Marinho (PL-RN) e Tereza Cristina (PP-MS) pela presidência do Senado no próximo ano. Ele aposta em uma convergência em torno de um dos nomes pela direita.

"Não enxergo uma disputa entre a senadora Tereza Cristina e o senador Rogério Marinho, vejo uma composição de ambos ali na frente. Estão buscando os votos da direita, os votos dos novos senadores, os votos do centrão para ter uma garantia. Agora dentro da FPA, há uma maioria absoluta, alinhada com esses dois projetos", afirmou.

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Sobre a disputa na Câmara dos Deputados, Lupion afirmou que ainda não conversou sobre o tema: "Não tivemos nem uma conversa na Câmara ainda sobre isso, não houve nem uma movimentação nesse sentido ainda oficialmente com a FPA. Claro que os parlamentares cada um dentro dos seus partidos tem suas conversas".

Os atuais presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), estão tentando a reeleição. Na Casa Alta, a disputa parece estar mais aberta, com ao menos dois candidatos de oposição tentando viabilizar suas candidaturas contra Alcolumbre, justamente Marinho e Tereza Cristina.