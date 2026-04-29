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POLÍTICA

Presidente da CCJ abre painel para votação em sabatina de Messias para STF

Escrito por Naomi Matsui, Lavínia Kaucz e Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 12:49:00 Editado em 29.04.2026, 13:00:05
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A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado abriu há pouco o painel para que os senadores votem sobre a indicação de Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). O painel continuará aberto enquanto os senadores realizam seus questionamentos.

Messias precisa ter 14 de 27 votos para ter seu nome recomendado pela comissão.

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A previsão é que a indicação seja analisada ainda hoje, 29, pelo plenário do Senado.

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abertura ORGE MESSIAS/STF/INDICAÇÃO/SENADO/SABATINA/CCJ VOTAÇÃO
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