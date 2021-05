Presidente da Câmara lamenta morte e elogia Bruno Covas

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O presidente da Câmara, deputado federal Arthur Lira (PP-AL), lamentou netes domingo, por meio do Twitter, a morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB). Lira afirmou que o tucano era "um jovem talento na política, que travou com coragem e otimismo uma árdua batalha".

Covas morreu aos 41 anos. Ele lutava desde novembro de 2019 contra um câncer que, inicialmente, atingiu o trato digestivo. Nas últimas semanas, exames detectaram novos tumores no fígado, na estrutura da bacia e na coluna vertebral.

Lira afirmou ainda que admira a forma aguerrida como Bruno Covas "conduziu a pandemia na maior cidade do País e como fez sua campanha de eleição para a prefeitura".