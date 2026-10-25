Presidente da Câmara, Hugo Motta, vota na Paraíba e reafirma 'importância da democracia'

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), votou na manhã deste domingo (25), na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Monsenhor Manoel Vieira, no município de Patos, no sertão da Paraíba.

O deputado destacou que se tratava de um momento de alegria e de reafirmação da importância da democracia. "É um momento realmente de alegria para quem acredita nesse modelo. Eu penso que a democracia é o melhor modelo já testado em toda história da humanidade para escolher os governantes, porque da mesma forma que o povo elege é o povo quem faz o julgamento sobre o que esse governante fez."