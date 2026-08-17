Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Presença de Pablo Marçal na eleição é para beneficiar Flávio Bolsonaro, diz Renan Santos

Escrito por Geovani Bucci e Mariana Ribas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O candidato do Missão à Presidência da República, Renan Santos, afirmou nesta segunda-feira, 17, que a presença do influenciador Pablo Marçal (PRTB) na disputa presidencial possui o intuito de beneficiar a campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL).

"Era até esperado que ele fosse aparecer agora e fazer algum tipo de bagunça, e eu acho que esse tipo de coisa era para beneficiar o Flávio", disse Renan. A declaração foi dada em coletiva de imprensa após participação na 27ª Conferência Anual Santander, na capital paulista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O presidenciável do Missão relembrou que Marçal estava trabalhando como consultor de marketing da campanha de Flávio. Na avaliação de Renan, o influenciador é uma figura "folclórica" e não há nada a esperar muito diferente de uma suposta linha auxiliar do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Marçal obteve neste fim de semana uma liminar que reconheceu retroativamente sua filiação ao PRTB em 4 de abril, data-limite para cumprir a exigência de vínculo partidário por pelo menos seis meses antes da eleição. A decisão permitiu o protocolo do pedido de registro, mas não afastou outra barreira: a condenação que o tornou inelegível até 2032.

A condenação não impede, por si só, a apresentação do pedido de registro. O protocolo, contudo, também não significa que a candidatura tenha sido aprovada. Caberá ao TSE verificar se Marçal reúne as condições exigidas para concorrer. Enquanto o pedido estiver pendente, ele permanecerá na disputa como candidato sub judice, expressão usada para definir uma candidatura cuja validade ainda depende de decisão da Justiça Eleitoral.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/RENAN SANTOS/PABLO MARÇAL
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV