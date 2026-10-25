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Prefeitura de Salvador confirma que secretário com prisão decretada está em Paris

Escrito por Rayllanna Cardoso, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Prefeitura de Salvador confirmou neste domingo, 25, que o secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, está em Paris em missão oficial a convite do governo francês.

Em nota enviada ao Broadcast Político, a gestão municipal informou que o chefe da Semob retornará ao Brasil na segunda-feira, 26, e se apresentará às autoridades para prestar esclarecimentos sobre a operação do transporte público durante o segundo turno das eleições.

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A manifestação ocorre após o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), desembargador Maurício Kertzman Szporer, determinar à Polícia Federal a prisão em flagrante do secretário por causa da redução da frota de ônibus durante a votação.

"Ele retorna nesta segunda-feira (26) e irá se apresentar às autoridades para todos os esclarecimentos em relação ao transporte público na capital baiana neste domingo (25) durante o segundo turno das eleições", informou a prefeitura, acrescentando que os atrasos no início da manhã ocorreram devido à "adesivação clandestina" de ônibus com material relacionado a um dos candidatos. A administração não identificou o candidato no comunicado.

"Para garantir o cumprimento da legislação eleitoral, a Semob precisou providenciar a retirada dos adesivos, o que impactou temporariamente a saída dos coletivos", afirmou.

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Em termo de inspeção ao qual o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) teve acesso, a fiscalização judicial registrou que o supervisor da garagem do BRT na Avenida Barros Reis informou que a frota em circulação era inferior à dos dias úteis por orientação da Semob. Advertido sobre a obrigação de manter a oferta de ônibus, o responsável afirmou que mobilizaria motoristas para colocar os veículos nas ruas.

O Ministério Público Eleitoral (MPE) informou ter identificado 217 ônibus fora de circulação durante vistorias em duas garagens de empresas de transporte coletivo de Salvador neste domingo. A fiscalização, conduzida pela promotora de Justiça Andrea Ariadna, encontrou 97 veículos sem operar em uma empresa e 120 na outra.

O órgão notificou o município para apresentar esclarecimentos e adotar providências para restabelecer a circulação integral da frota no prazo de uma hora.

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ELEIÇÕES 2026/2º TURNO/BA/TRANSPORTE/SECRETÁRIO/VIAGEM/PARIS
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