Prefeito de cidade do interior de SP sofre atentado a tiros; autores do crime são identificados

Lucas Assumção (PV), prefeito de Palmares Paulista, no interior de São Paulo, sofreu atentado a tiros na manhã do sábado, 23, ao sair de sua casa, por volta das 9 horas. Dois homens estavam em um carro e um deles apontou revólver em sua direção. Ao perceber, o prefeito correu para casa e um dos bandidos atirou duas vezes. Por sorte, Assumção caiu e os tiros não o atingiram. A Polícia Civil de Catanduva apura o caso e tem imagens de câmeras de segurança que já identificaram os dois homens. "Está sob investigação para saber o que motivou o crime", disse Assumção ao

neste domingo, 24. O prefeito disse ainda que está com "psicológico abalado" depois do atentado. Uma das linhas de investigação é saber se o atentado foi por motivações políticas. Assumção, que tem 38 anos, está no primeiro mandato à frente da prefeitura local. Eleito em 2020, ele pode ser candidato mais uma vez em 2024. Palmares Paulista está na região de Catanduva, a 412 km da capital paulista, e tem 9.650 habitantes, de acordo com último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).