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Prefeita do PT no interior de MG declara apoio a Cleitinho ao governo do Estado

Escrito por Redação (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A prefeita de Frei Gaspar Jackeliny Pereira do Nascimento (PT), no interior de Minas Gerais, decidiu apoiar o senador Cleitinho (Republicanos-MG) ao governo do Estado. O Partido dos Trabalhadores (PT), porém, tem outro nome concorrendo ao mesmo cargo: o de Patrus Ananias (PT).

O apoio foi declarado em uma publicação no Instagram, de terça-feira, 18. Na peça de campanha, a prefeita aparece ao lado de Cleitinho, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de outros candidatos apoiados por ela, sob o título "Esse é o nosso time!". O post traz ainda os números de urna de cada nome e a legenda "É gente cuidando de gente, é o time do povo".

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Na peça, a prefeita declara apoio a seis nomes: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), à reeleição; o senador Cleitinho Azevedo, ao governo do Estado; o deputado federal Euclydes Pettersen (Republicanos-MG), à reeleição; Marcelo Aro (PP) e Marília Campos (PT), ao Senado; e o deputado estadual Neilando Pimenta (Republicanos), também à reeleição.

Patrus Ananias, deputado federal e ex-prefeito de Belo Horizonte, confirmou pré-candidatura ao governo de Minas Gerais em 20 de julho, em vídeo publicado nas redes sociais. Conforme noticiou o Estadão, o nome de Patrus foi indicado pelo próprio presidente Lula, que já havia manifestado a intenção de lançar um candidato do PT ao governo do Estado.

A escolha ocorreu depois de o partido esperar, por meses, uma definição do senador Rodrigo Pacheco (PSB), que preferiu encerrar a vida pública e não disputar o cargo. O nome preferido era o de Marília Campos, ex-prefeita de Contagem, que manteve sua candidatura ao Senado.

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Cleitinho já declarou publicamente não ser aliado de Lula. Em junho de 2025, ao pedir que o presidente vetasse o aumento de cadeiras na Câmara, o senador afirmou: "Lula, eu não sou seu aliado, mas sou aliado do povo".

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