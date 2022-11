Prefeita bolsonarista diz que vai renunciar por causa de Lula

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O pastor Fernando de Oliveira (PSC-MT), vice de Carmen, deve assumir ao cargo

Carmen Martines (União-MT), prefeita de Carlinda, município do Mato Grosso, alegou que irá renunciar ao cargo assim que Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência eleito, tomar posse.

continua após publicidade .

Em uma entrevista à reportagem do UOL, a prefeita, que é pecuarista e apoiadora do atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), afirmou que não aceita a vitória do petista por "não compactuar com sua ideologia", e por ele ter sido condenado em ações da Lava Jato - as condenações foram anuladas por decisões do Supremo Tribunal Federal (STF).

Leia também: Prefeito de MG defende separar Nordeste do Brasil após vitória de Lula

continua após publicidade .

Carmen disse que está "resolvendo tudo" e já pediu aos secretários para iniciarem a organização das pastas para quando for entregar a prefeitura a seu vice, o pastor Fernando de Oliveira (PSC-MT).

"Tenho vergonha de estar na política com um representante maior da forma como ele é, não concordo", declarou.

Segundo a prefeita, caso permaneça à frente da cidade após a posse de Lula, ela não executará decretos federais que divirjam de sua "linha de pensamento" e afirmou que "isso pode prejudicar minha família".



continua após publicidade .

Carmen Martines foi eleita para a prefeitura de Carlinda em 2016 e assumiu em 2017. Em 2020 ela foi reeleita ao cargo.

Com informações do UOL.

Siga o TNOnline no Google News