Pré-candidato a presidente promete dar iPhone a brasileiros do Bolsa Família

Campanha de Leonardo Avalanche (PRTB) afirma que o aparelho serviria como ferramenta de capacitação, inclusão digital e acesso ao mercado de trabalho

O pré-candidato do PRTB à Presidência, Leonardo Avalanche, promete entregar um iPhone e um ano de internet gratuita a brasileiros que concluírem um curso de empreendedorismo oferecido pelo eventual governo. O benefício também seria destinado a pessoas inscritas no Bolsa Família. A campanha afirma que o aparelho serviria como ferramenta de capacitação, inclusão digital e acesso ao mercado de trabalho.

📰 LEIA MAIS: Atentado a tiros atinge 5 pessoas em Campo Mourão; 2 mortes confirmadas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Avalanche será oficializado candidato ao Palácio do Planalto durante a convenção nacional do PRTB, marcada para 29 de julho. Presidente da legenda, ele também conduz a mudança do nome do partido para "Brasileiro".

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O plano de governo prevê a criação de um imposto único de 3,5% sobre transações, em substituição a tributos federais, estaduais e municipais. Segundo a pré-campanha, a medida reduziria o preço final de alimentos, veículos e imóveis. O grupo ainda não apresentou estimativas de impacto fiscal nem detalhou como ocorreria a divisão da arrecadação entre União, estados e municípios.

Outra proposta é facilitar o financiamento de veículos para motoristas de aplicativo, com o objetivo de permitir que comprem o próprio carro e deixem de depender de aluguéis diários. Avalanche também pretende negociar com empresas como a Uber a redução das taxas cobradas sobre cada corrida. Caso não haja acordo, promete criar um aplicativo público de transporte, com cobrança de 3,5% sobre o valor das viagens.