Pré-candidato à Presidência promete iPhone de graça a quem fizer curso de empreendedorismo

O pré-candidato à Presidência Leonardo Avalanche (PRTB) promete presentear os brasileiros com um iPhone de última geração e um ano de internet gratuita. Para garantir o benefício previsto no plano de governo de Avalanche, bastaria ao cidadão concluir um curso de empreendedorismo.

O aparelho será uma "ferramenta de trabalho para ter a oportunidade de mudar de vida", segundo a proposta "iPhone para Todo Brasileiro".

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O candidato do PRTB, que é presidente do próprio partido, anunciou sua candidatura à Presidência no último dia 14. Contudo, de lá para cá, ainda não conseguiu adesão junto ao eleitor. Ele não pontuou na pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 24.

A ideia, segundo o documento, é inserir a população na "economia digital" e oferecer uma fonte de renda. No texto, o pré-candidato dá sugestões de como o programa pode ajudar os brasileiros.

"Pode aprender a vender online e transformar aquele bolo de pote feito em casa numa pequena empresa, divulgando os produtos direto pelo celular Pode ser aquele jovem, ainda adolescente, que aprende a mexer com tráfego pago e passa a vender produto de outras pessoas pela internet, ganhando comissão Ou pode seguir o outro caminho: se qualificar, mostrar que entende de conteúdo digital, e ser chamado pelo nosso governo pra fazer post", exemplifica o plano.

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Segundo o plano, o custo do programa será bancado com parte da verba federal hoje destinada à publicidade oficial. A proposta defende trocar "poucos contratos milionários" por "milhares de contratos menores" espalhados pelo País.

Avalanche diz que "o custo de universalizar o acesso a um bom celular com internet é menor do que o custo de manter milhões de pessoas fora da economia digital".

O pré-candidato, porém, não divulga no plano dados ou estudos que sustentem a tese. Também não especifica detalhes sobre o curso de empreendedorismo que seria o pré-requisito para "ganhar" o Iphone.

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No texto, Leonardo Avalanche também promete manter o Bolsa Família de quem aderir ao programa.

"Hoje, muita gente com medo de assinar carteira ou de conseguir um trabalho acaba nem tentando, com receio de perder o benefício. Aqui não: a renda extra vem garantida pelo nosso governo, sem perder o Bolsa Família", diz o texto.

O anúncio da pré-candidatura de Avalanche foi feito no dia 14 de julho. Em mensagem enviada aos jornalistas, ele afirmou que o partido "é o da coragem e do trabalho".

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Avalanche é o presidente da sigla pela qual concorre. O PRTB ganhou destaque na eleição municipal de 2024 por causa da candidatura de Pablo Marçal - hoje no União Brasil - à Prefeitura de São Paulo.

A legenda também se destacou após matéria do Estadão revelar que um dirigente da sigla em São Paulo foi indiciado por associação ao Primeiro Comando da Capital (PCC). O próprio Avalanche teria admitido, em áudio publicado pela Folha de S.Paulo, ter vínculos com a facção. Ele nega que a voz seja dele.