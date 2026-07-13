Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

Pré-candidata pelo PR, Rosangela Moro defende criação da Tabela SUS

Parlamentar cumpriu agenda em Apucarana e detalhou propostas para o terceiro setor

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.07.2026, 15:33:39 Editado em 13.07.2026, 15:37:25
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Pré-candidata pelo PR, Rosangela Moro defende criação da Tabela SUS paranaense.Parlamentar cumpriu agenda em Apucarana e detalhou propostas para o terceiro s... TNOnline TV



A deputada federal Rosangela Moro (PL-SP), pré-candidata à Câmara dos Deputados pelo Paraná, defende a criação de uma tabela estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) e a atração de investimentos em infraestrutura. A parlamentar cumpriu agenda em Apucarana, no último sábado (11), e falou sobre suas propostas durante entrevista exclusiva ao TNOnline.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- LEIA MAIS: Moro destaca potencial logístico e setor de vestuário em Apucarana

Atualmente ocupando uma cadeira por São Paulo, Rosangela justificou a mudança de domicílio eleitoral relembrando a perseguição política que a levou a deixar o país e, no retorno em 2022, fixar-se emergencialmente na capital paulista. "Eu estou muito feliz, é uma sensação realmente de estar voltando para casa", afirmou.

O carro-chefe entre as propostas apresentadas pela pré-candidata é a implementação da Tabela SUS paranaense, espelhada no modelo em vigor no estado de São Paulo. A medida visa injetar recursos estaduais diretos para complementar os valores pagos pelo governo federal em consultas e procedimentos, aliviando o caixa de hospitais filantrópicos e associações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O Estado de São Paulo complementa o valor do pagamento que a União Federal repassa", explicou a deputada. "A União Federal hoje paga por um atendimento no SUS de R$ 17", detalhou. Segundo Rosângela, essa defasagem dificulta a contratação e manutenção de bons profissionais nas instituições filantrópicas, gerando alta rotatividade no setor.

Com histórico de atuação no terceiro setor, a deputada relatou ter visitado seis Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs) em apenas um dia para mapear gargalos e demandas. Diante do vencimento dos termos de cooperação do estado do Paraná com essas entidades no próximo ano, que atendem cerca de 45 mil crianças, ela defendeu o modelo diversificado de ensino e rebateu críticas à educação especial. "A gente precisa defender a coexistência desse modelo de educação", declarou.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Pré-candidata pelo PR, Rosangela Moro defende criação da Tabela SUS
AutorRosangela Moro concedeu entrevista ao TNOnline - Foto: Vitor Flores/TNOnline

SEGURANÇA DA MULHER

Questionada sobre políticas voltadas ao público feminino, a parlamentar avaliou que o país já dispõe de um arcabouço jurídico suficiente, mas falha na punição severa e no cumprimento das penas para os agressores. "Porque o que deixa a mulher segura é o seu agressor preso. Simples assim", pontuou.

Ela ainda manifestou voto contrário ao "PL da Misoginia", argumentando que a redação aberta da proposta dá margem para insegurança jurídica. "O discurso de ódio é reprovável. Mas a redação que foi colocada nesse projeto é muito ampla", avaliou, acrescentando que o projeto concede poderes interpretativos excessivos.

No diagnóstico econômico, a pré-candidata enalteceu a pujança produtiva do Paraná, mas alertou que a infraestrutura logística de energia, rodovias e portos está defasada. Para ela, o Estado deve atuar como facilitador, garantindo um ambiente favorável ao livre mercado para que o setor privado promova o crescimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CENÁRIO NACIONAL

Ao analisar o cenário nacional, Rosangela fez duras críticas à gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, classificando-o como um governo de retrocesso que aumenta impostos e fomenta pautas progressistas rejeitadas pelo perfil conservador paranaense. A parlamentar clamou pela união da direita na disputa pela Presidência, citando Flávio Bolsonaro.

"O nome em torno hoje que a direita está se unindo é Flávio Bolsonaro, é quem tem condições de derrotar o governo Lula, um governo de retrocesso, que a criminalidade aumentou, é um governo que os impostos aumentaram", asseverou.

Já na esfera estadual, defendeu abertamente a pré-candidatura do senador Sérgio Moro (União Brasil) ao Palácio Iguaçu, destacando sua firmeza técnica e sua disposição para liderar o estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CÂMARA DOS DEPUTADOS educação especial infraestrutura Paraná políticas públicas Rosângela Moro Tabela SUS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV