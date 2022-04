Prazo limite para regularizar o título de eleitor é 4 de maio

Da Redação

O prazo para tirar o título pela primeira vez ou regularizar pendências para votar nas Eleições 2022 vai até 4 de maio.

As pessoas podem tirar o título aos 15 anos, desde que completem 16 até o dia da eleição (2 de outubro) e façam o documento até o fechamento do cadastro em maio.

A Justiça Eleitoral recomenda que as pessoas não deixem para a última hora para evitar lentidão no sistema, filas e aglomerações.

fonte: TSE

Sem sair de casa

Tudo pode ser feito sem sair de casa, pela internet: primeiro título, transferência de município, alteração de dados e regularização de título cancelado. Basta acessar o Título Net e seguir as orientações.

Não é preciso ir até um cartório eleitoral, pois a coleta das digitais está suspensa. Acesse a versão digital do documento no aplicativo e-Título, no celular ou tablet, pelo Google Play ou App Store.

Em caso de dúvidas, procure o 0800-640-8400 (ligação gratuita), acesse o serviço de conversa textual do Balcão Virtual ou entre em contato por e-mail ou WhatsApp com a sua zona eleitoral.

SERVIÇO

Disque-eleitor: 0800-640-8400 (ligação gratuita).

Título Net: título, transferência, alteração de dados e título cancelado.

Balcão Virtual: atendimento de conversa textual.