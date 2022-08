Posse de Moraes demonstrou maturidade do sistema brasileiro, diz Ciro Nogueira

Giordanna Neves, Débora Álvares e Francisco de Assis (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, declarou nesta sexta-feira, 19, que a posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) demonstrou maturidade do sistema brasileiro e das instituições. O ministro participa nesta manhã, em São Paulo, de um encontro organizado pelo Grupo Esfera para debater a relação entre os Três Poderes.

continua após publicidade .

Durante sua posse, na última terça-feira, 16, Moraes fez um discurso em defesa do processo eleitoral, das urnas eletrônicas e da democracia. A fala do ministro foi vista como um recado ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que constantemente tenta pôr em xeque, sem provas, a credibilidade do sistema eleitoral. O evento de terça foi prestigiado por autoridades do Três Poderes e ex-presidentes da República, e Moraes, na defesa da credibilidade das urnas eletrônicas, foi muito aplaudido em diversos momentos.

Ciro Nogueira diz confiar no sistema eleitoral brasileiro e na realização de eleições transparentes. "Tenho certeza que TSE irá tomar as medidas nesse diálogo permanente com as instituições para que a gente possa ter uma eleição mais transparente possível", disse.

continua após publicidade .

Toffoli

No mesmo evento, o ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli defendeu reformas como uma maneira de desenvolver o País e disse que isso se dará com diálogo entre os Poderes. "Não podemos ficar presos à ideia de dependência de reforma A ou B para progredirmos. Só vamos fazer as reformas e progredir com diálogos", disse durante o seminário "O Equilíbrio dos Poderes", organizado pelo grupo empresarial Esfera Brasil, criado pelo empresário João Carlos Camargo.

Toffoli também falou sobre a necessidade de se "colocar elites juntas para discutir o Brasil". "O Brasil não tem uma elite nacional única, somos uma Federação", ressaltando ainda a importância de se refletir ante tantos questionamentos sobre as críticas de uma parte da sociedade às instituições.

continua após publicidade .

O ministro do Supremo foi o primeiro a falar no painel, que vem sendo planejado há aproximadamente três meses e ganhou maior relevância após a reunião de Bolsonaro com embaixadores, na qual o chefe do Executivo atacou, sem provas, o sistema eleitoral brasileiro. Também participam, além de Ciro Nogueira, os presidentes do Senado e da Câmara, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, respectivamente.

O evento de hoje reúne vários empresários e propõe melhorar a imagem do Brasil no cenário internacional, mostrando que as instituições funcionam, conversam e se respeitam. As pautas sobre urnas e democracia geram preocupação no meio empresarial.