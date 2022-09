Por voto útil, Lula reúne Meirelles e mais ex-candidatos ao Planalto

Eduardo Gayer (via Agência Estado)

Para abrir a semana que antecede a das eleições deste ano, o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, promove na manhã desta segunda-feira, 19, um encontro político com ex-candidatos ao Palácio do Planalto. A ideia é reforçar o clima de "frente ampla" em torno da candidatura petista e ampliar a ofensiva pelo voto útil que viabilize uma vitória em primeiro turno. Entre os destaques, o ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles (União Brasil), pai do teto de gastos no governo Michel Temer (MDB).

Nome respeitado pelo mercado financeiro, Meirelles é filiado ao União Brasil, que tem a senadora Soraya Thronicke como candidata a presidente. Ele comandou o BC nos governos Lula e foi ministro da Fazenda no governo Temer, quando aprovou reformas econômicas criticadas pelo PT. Ele disputou o Palácio do Planalto em 2018.

Em um hotel na zona sul de São Paulo, também participam do encontro o candidato a vice-presidente na chapa petista, Geraldo Alckmin (PSB), a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede), o líder do Movimento do Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos (PSOL), João Goulart Filho (PCdoB), e o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), candidato a governador do Estado. Os cinco disputaram a Presidência da República em 2018 e hoje apoiam Lula.

"Temos um encontro com ex-candidatos a presidente que têm muitas diferenças entre si. Eu tenho muitas diferenças com Alckmin, Meirelles, mas agora nós nos unimos com a compreensão de que a eleição do presidente Lula é essencial para a preservação da democracia", afirmou Boulos ao chegar ao evento.

Para o líder do MTST, que é candidato a deputado federal por São Paulo, a eleição deste ano é uma disputa entre democracia e barbárie. "Estamos fazendo uma convocação, convite a todos os democratas, independente das suas diferenças, que se unam para derrotar o fascismo, o atraso, o Bolsonaro e eleger Lula em primeiro turno. Esse encontro é muito expressivo", acrescentou.