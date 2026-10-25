População comemora resultado das eleições e repete o clima de mobilização da campanha

Decidida a eleição, as comemorações da população pelo País nesta noite de domingo, 25, repetem o clima da mobilização visto durante a campanha presidencial no segundo turno. As comemorações populares, desde a confirmação da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estão se mostrando fortes e volumosas em vários pontos do País. O clima é de festa mas há também protestos, ainda que em menor volume.

Na capital de São Paulo, ocorreu uma concentração rápida e volumosa na Avenida Paulista, onde os manifestantes esperam a presença de Lula. Há também relatos de fogos de artifício, canto de slogans, carreatas e toque de vuvuzelas em todas as regiões da cidade. Na zona sul, as manifestações são vistas em vários bairros. Desde os mais centrais, até os mais distantes, como Jabaquara, Jardim Marajoara, Pedreira e Interlagos, por exemplo.

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Foram registradas comemorações também na Zona Norte, em menor volume. Em Santana, por exemplo, a comemoração foi intermediada por protestos e panelaços. Os partidários de Flávio Bolsonaro também gritaram "Fora Lula" em outros pontos da cidade como Carrão, na Zona Leste. No Tatuapé, o silêncio prevaleceu. Já em Ermelino Matarazzo, bairro mais periférico também da zona leste, os sons de fogos e buzinas foram fortes e prolongados. Na Vila Mariana foi relatada uma disputa de palavras de ordem entre os dois lados nos prédios do bairro.

Nas zonas oeste e central, em bairros como Pinheiros e Santa Cecília, há concentração de eleitores nos bares. No interior do Estado, apesar da vitória de Flávio Bolsonaro, há relatos de comemorações em cidades como Santos e Campinas, por exemplo. Mas também acompanhadas de protestos dos eleitores de Bolsonaro. O mesmo ocorreu em São Caetano.

No Rio de Janeiro, os eleitores dirigem-se para pontos tradicionais de encontro da esquerda como Cinelândia e Praça S. Salvador, no Flamengo. Na orla da zona sul, a concentração ocorre nos bares. Salvador iniciou as comemorações com a virada na contagem de votos, com buzinaços e as pessoas se dirigindo para o bairro Rio Vermelho, tradicional reduto petista na cidade.

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Brasília também registra comemorações em vários pontos do Plano Piloto.