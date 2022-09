Policiais a cavalo reforçam segurança na Esplanada para impedir acesso ao STF

Débora Álvares, Célia Froufe e Izael Pereira (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Depois da detecção de ameaças ao Supremo Tribunal Federal (STF) e a ministros durante as manifestações neste 7 de setembro, policiais a cavalo reforçaram a segurança na Esplanada dos Ministérios para impedir o acesso de pessoas ao prédio. Este ano, as grades de ferro foram colocadas próximas ao Ministério da Saúde, deixando as pessoas que acompanharam o discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro, no período da manhã desta quarta-feira, mais distante do STF que no ano passado.

continua após publicidade .

Uma fila de policiais militares também ficou posicionada logo após essa barreira de ferro.

Em 2021, as mesmas grades de proteção estavam após o Itamaraty e houve várias tentativas por parte dos manifestantes, que estavam acampados na Esplanada, de ultrapassar a barreira.

continua após publicidade .

Na grade de proteção, apoiadores questionavam militares por não poderem avançar. "A Esplanada é nossa. Ibaneis governador do Distrito Federal mandou fechar", disse uma apoiadora de Bolsonaro.

A segurança para o 7 de setembro foi planejada em conjunto com as Forças de Segurança do DF, do Judiciário, do Legislativo e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

O acesso à Esplanada foi fechado na terça-feira e proibida a circulação de veículos.