Polícia Legislativa usa cachorro para revistar mochilas de jornalistas

Débora Álvares e Iander Porcella (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Legislativa do Congresso passou com um cachorro pelo Salão Verde da Câmara dos Deputados revistando mochilas e bolsas de jornalistas 45 minutos antes do horário marcado para o início da solenidade de posse de Luiz Inácio Lula da Silva.

continua após publicidade .

Para ter acesso ao Congresso, os profissionais passaram por dois detectores de metais. O mesmo acontece ao voltar dos banheiros, que só puderam ser acessados até 14h, uma hora antes da cerimônia.

As medidas extras de segurança estão sendo adotadas devido às recentes e recorrentes ameaças de bomba em Brasília. O presidente foi aconselhado a utilizar um colete a prova de balas hoje.