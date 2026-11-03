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Polícia Federal investiga ameaças contra deputada federal negra

A investigação teve início em agosto de 2026, após o envio de mensagens eletrônicas contendo ameaças de morte

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Polícia Federal investiga ameaças contra deputada federal negra
Autor Foto: PF

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (3/11), a Operação Mahin, com o objetivo de apurar crimes de ameaça, injúria racial, racismo e violência política praticados por meio da internet contra uma deputada federal e seus familiares.

Durante a operação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão no município de Teresópolis/RJ, expedido pela Justiça Eleitoral do Distrito Federal.

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A investigação teve início em agosto de 2026, após o envio de mensagens eletrônicas contendo ameaças de morte e ataques de cunho racista e misógino direcionados à parlamentar e à sua família, além da divulgação não autorizada de dados pessoais da vítima.

No decorrer das apurações, a Polícia Federal identificou um suspeito de autoria das mensagens, que havia sido preso posteriormente, no município de Teresópolis/RJ, por suspeita de envolvimento em outro crime.

As diligências buscam reunir novos elementos para esclarecer as circunstâncias dos fatos e para aprofundar a apuração das condutas investigadas.

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direitos humanos JUSTIÇA Operação Mahin Polícia Federal racismo violência política
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