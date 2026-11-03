Polícia Federal investiga ameaças contra deputada federal negra

A investigação teve início em agosto de 2026, após o envio de mensagens eletrônicas contendo ameaças de morte

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (3/11), a Operação Mahin, com o objetivo de apurar crimes de ameaça, injúria racial, racismo e violência política praticados por meio da internet contra uma deputada federal e seus familiares.

Durante a operação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão no município de Teresópolis/RJ, expedido pela Justiça Eleitoral do Distrito Federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A investigação teve início em agosto de 2026, após o envio de mensagens eletrônicas contendo ameaças de morte e ataques de cunho racista e misógino direcionados à parlamentar e à sua família, além da divulgação não autorizada de dados pessoais da vítima.

No decorrer das apurações, a Polícia Federal identificou um suspeito de autoria das mensagens, que havia sido preso posteriormente, no município de Teresópolis/RJ, por suspeita de envolvimento em outro crime.

As diligências buscam reunir novos elementos para esclarecer as circunstâncias dos fatos e para aprofundar a apuração das condutas investigadas.