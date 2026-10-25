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Polícia Federal apura problemas de mobilidade nas eleições e instaura inquérito em Sergipe

Escrito por Franco Dantas, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção da Polícia Federal (PF), Dennis Cali, afirmou em coletiva de imprensa no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN) que a PF tem acompanhado problemas de mobilidade urbana no estados de São Paulo, Alagoas, Piauí, Sergipe e Bahia, e já instaurou um inquérito para apurar possíveis crimes em Sergipe.

Segundo o diretor, a Polícia Federal está realizando oitivas com pessoas envolvidas nos casos de problemas de mobilidade e investiga dois possíveis crimes: embaraçamento no exercício do voto e ocultação de meio de transporte para prejudicar o exercício do voto. "São fatos que ainda estão em desdobramento e a gente ainda está na apuração, principalmente referente a esses estados que eu mencionei", disse Cali.

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O secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, na mesma ocasião, representando o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), afirmou que há indícios de que problemas realmente aconteceram e que as polícias vão apurar a responsabilidade dos problemas de mobilidade.

"Decisão final do Tribunal Superior Eleitoral prorrogando prazo de votação é reconhecimento de que esses problemas existiram", marcou Garcia. "Agora, cabe a nós que trabalhamos na segurança pública investigar e apurar as responsabilidades e encaminhar para o poder judiciário aqueles que eventualmente contribuíram para que esses ônibus não circulassem", completou.

Apesar disso, Garcia disse que, em termos de ocorrências de crimes eleitorais, o pleito ocorreu de forma "relativamente tranquila" e que o número de casos está dentro do previsto.

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ELEIÇÕES 2026/2º TURNO/TRANSPORTE/PROBLEMAS/ESTADOS/PF/INVESTIGAÇÃO
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