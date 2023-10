Polícia faz buscas contra fraudes em agência de fomento do governo de SP

A Polícia Civil de São Paulo faz buscas nesta segunda-feira, 30, em uma investigação sobre fraudes envolvendo empréstimos da Desenvolve SP, agência de fomento do governo estadual que concede crédito a micro, pequenos e médios empreendedores e a prefeituras paulistas. Os crimes teriam sido cometidos entre 2021 e 2022.

Os policiais cumprem 20 mandados de busca e apreensão nas cidades de Indaiatuba, Campinas, Elias Fausto, Salto, Valinhos, Cotia, Osasco e Carapicuíba. A Justiça também autorizou o bloqueio de contas e bens dos investigados.

O esquema seria operado por meio de empresas de fachada criadas para obter empréstimos. Os investigadores estimam que o prejuízo aos cofres públicos, pelos auxílios concedidos e não pagos, pode chegar a R$ 5 milhões. Os crimes investigados são organização criminosa, estelionato, falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.

A investigação da Operação Avaritia foi aberta a partir de uma denúncia recebida pela própria Desenvolve SP, por meio de sua Ouvidoria. A agência informou que fez uma auditoria interna e encontrou indícios do uso de informações falsas nos pedidos de financiamentos. O relatório da apuração administrativa foi levado aos órgãos de investigação.

"Além de identificar e atuar para interromper eventuais desconformidades, a Desenvolve SP comunicou os fatos ao Ministério Público, à Secretaria da Fazenda, ao Banco Central, e à Controladoria Geral do Estado. O relatório de apuração interna foi compartilhado com os devidos órgãos externos e a Desenvolve SP está colaborando com a Polícia Civil", diz a entidade. "A Desenvolve SP e as autoridades públicas têm trabalhado diligentemente para apurar responsabilidades e garantir a reparação de eventuais danos causados aos cofres públicos."

O inquérito corre no Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro da Divisão Especializada de Investigações Criminais do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior 2 (Deinter-2), em Campinas.