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Polícia do DF faz operação contra grupo que planejava atentado a bomba em Brasília nas eleições

Escrito por Felipe de Paula (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 14:21:00 Editado em 04.08.2026, 14:29:39
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A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira, 4, a Operação Rede Interrompida para desarticular um grupo suspeito de planejar atentados terroristas no centro de Brasília durante as eleições. Segundo a investigação, os alvos discutiam a invasão de prédios públicos, a seleção de alvos, formação tática, recrutamento de integrantes em diferentes Estados, análise de mapas e compartilhamento de plantas arquitetônicas de edifícios da capital federal. O grupo também trocava manuais para a fabricação de artefatos explosivos.

Os mandados de busca e apreensão são cumpridos contra oito investigados, com idades entre 19 e 31 anos, localizados em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul. A operação é conduzida pela Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento (DPCEV), da Polícia Civil do Distrito Federal.

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De acordo com a investigação, os suspeitos utilizavam comunidades no aplicativo Telegram para disseminar conteúdos neonazistas, antissemitas e misóginos, recrutar novos integrantes e discutir o planejamento de ações violentas. Além dos manuais de fabricação de explosivos, eles compartilhavam estratégias de recrutamento e propagavam discursos de ódio direcionados, entre outros grupos, a mulheres em posições de autoridade.

"As medidas cautelares têm como finalidade preservar provas digitais e materiais, apreender dispositivos eletrônicos, identificar possíveis conexões ainda desconhecidas e esclarecer o grau de organização e o estágio de desenvolvimento das ações discutidas", informou a corporação.

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ELEIÇÕES 2026/DF/ATENTADOS/OPERAÇÃO REDE
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