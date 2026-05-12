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'Polarização só tem feito atrasar o Brasil', afirma Caiado

Escrito por Geovani Bucci e Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em 12.05.2026, 13:07:00 Editado em 12.05.2026, 13:17:30
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O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado, afirmou nesta terça-feira, 12, que a polarização política "só tem feito atrasar o Brasil" e acusou os últimos chefes do Executivo de terem rebaixado o debate público no País.

As declarações foram dadas em mensagem enviada ao 15º Lide Brazil Investment Forum 2026, realizado no Harvard Club, em Nova York, nos Estados Unidos. O evento, organizado pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide), reúne presidenciáveis, parlamentares e empresários.

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Na fala, Caiado disse que o Brasil viveu, nas últimas décadas, uma "ausência de líderes" e de "estadistas", com políticos que, segundo ele, deixaram de pensar em políticas consistentes. "Baixaram o nível da política nacional, ficaram no debate pequeno, rasteiro, com a polarização que só tem feito atrasar o Brasil", afirmou.

O pré-candidato também disse que o País está "de costas para o desenvolvimento, para a pesquisa, para a inovação, para a tecnologia e para o avanço da inteligência artificial". Segundo ele, esse cenário tem levado jovens brasileiros a buscarem oportunidades em outros países.

Caiado afirmou ainda que a eleição de 2026 será "um grande divisor de águas" e defendeu que o próximo presidente tenha "estatura" e "liturgia da Presidência", além de autoridade moral e independência intelectual para combater o crime, o narcotráfico e a corrupção.

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Em aceno ao público empresarial presente no evento, o ex-governador disse que o Brasil precisa voltar a sentar "à mesa de negociação" internacional para discutir temas como inteligência artificial e minerais críticos. "Nós vamos poder sentar na mesa de negociação e mostrar um Brasil que sabe a autoridade que tem do ponto de vista do conhecimento, discutindo inteligência artificial, minerais críticos, evoluindo na pesquisa, avançando na tecnologia", declarou.

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CAIADO eleições 2026 polarização presidência
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