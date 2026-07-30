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PoderData/Aya: presidente Lula é desaprovado por 49% e aprovado por 43%; 8% não sabem

Escrito por Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em 30.07.2026, 12:20:00 Editado em 30.07.2026, 12:30:48
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O desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é desaprovado por 49% dos eleitores e aprovado por 43%, segundo pesquisa PoderData/Aya divulgada nesta quinta-feira, 30. Outros 8% não souberam responder.

O levantamento ouviu 2.400 eleitores com 16 anos ou mais em 677 municípios das 27 unidades da Federação entre os dias 26 e 29 de julho. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-07845/2026.

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Na rodada anterior, realizada entre 12 e 15 de julho, a desaprovação era de 50% e a aprovação, de 42%. No levantamento de 21 a 24 de junho, os índices eram de 50% e 43%, respectivamente. As oscilações ocorreram dentro da margem de erro, indicando estabilidade no cenário.

Na avaliação do governo Lula como um todo, 50% disseram desaprovar a gestão, enquanto 44% afirmaram aprová-la. Os 6% restantes não souberam responder.

Na avaliação qualitativa, 47% dos entrevistados classificaram o governo como ruim ou péssimo, ante 34% que o consideraram ótimo ou bom. A gestão foi avaliada como regular por 16%, enquanto 2% não souberam responder. Aqui o quadro também é de estabilidade.

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ELEIÇÕES 2026/PESQUISA/PODERDATA/AYA/LULA
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