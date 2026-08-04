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Podemos oficializa decisão de permanecer neutro na eleição presidencial

Escrito por Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 21:35:00 Editado em 04.08.2026, 21:41:45
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O Podemos oficializou nesta terça-feira, 4, sua neutralidade na eleição presidencial. Em uma carta divulgada na noite de hoje, a presidente nacional do partido, deputada federal Renata Abreu, disse que a decisão foi tomada após uma consulta a todos os diretórios estaduais da legenda, conforme antecipado pelo Broadcast Político.

"E, quanto mais ouvimos, mais tivemos a certeza de uma coisa: que os desafios que o nosso País está enfrentando são muito maiores do que a disputa política e ideológica", afirma Renata Abreu em seu texto. Ela defende que o Brasil necessita de pessoas dispostas a ouvir, com capacidade de diálogo e com "coragem para construir consensos".

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"É nesse Brasil que nós acreditamos. E foi justamente por acreditar nesse Brasil, depois de ouvir o partido de Norte a Sul e construir essa decisão de forma coletiva, que o Podemos definiu permanecer neutro na disputa presidencial. Essa posição representa milhões de brasileiros que não aguentam mais ver a divisão ocupar o lugar da união, o confronto ocupar o lugar do diálogo e a polarização ocupar o lugar das soluções", escreveu a presidente do Podemos.

Renata Abreu chegou a ser sondada para ser vice do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, mas a aliança enfrentou a contrariedade de diretórios do Nordeste, que avaliavam que a ligação com o bolsonarismo poderia prejudicar a votação de parlamentares entre eleitores mais alinhados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Com a decisão, o Podemos se junta a outras legendas do Centrão que anunciaram a neutralidade na disputa ao Palácio do Planalto, como MDB, União Brasil, PP e Republicanos.

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