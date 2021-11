Da Redação

“Pode meter a dedada”, diz deputado sobre Novembro Azul

O deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas Sinésio Campos (PT) viralizou nas redes sociais após apoiar a campanha "Novembro Azul", que é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. Ele comentou sobre a conscientização da doença durante um evento de encerramento da campanha "Outubro Rosa", em Manaus.

continua após publicidade .

“Os homens ainda tem muito preconceito. Eu não, pode meter dedada, não quero é pegar o câncer. Não é verdade?”, disse o parlamentar.

Sinésio relatou que faz o exame frequentemente, para cuidar de sua saúde. “Eu já fiz! Eu já fiz três vezes e nem por isso perdi a minha moral ou minha honra não é?”, completa.

continua após publicidade .

O Novembro Azul, iniciado na segunda-feira (1º), é dedicado para reforçar o alerta e a importância da conscientização das doenças masculinas. Segundo as informações do Instituto Nacional do Câncer (Inca), a estimativa para 2022 é que 65.840 mil homens sejam diagnosticados com a doença no Brasil. A realização do exame é crucial para o diagnóstico e tratamento precoce.

“Pode meter a dedada”, diz deputado sobre Novembro Azul - Vídeo por: tnonline