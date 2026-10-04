PM de SP prende 34 pessoas por crimes eleitorais

A Polícia Militar prendeu ou apreendeu 34 pessoas durante o primeiro turno das eleições neste domingo, 4, em São Paulo. Até as 15h, o balanço parcial aponta 86 ocorrências policiais, a maior parte relacionada à prática da boca de urna, com 80 ocorrências.

A boca de urna é crime eleitoral marcado pela tentativa de convencer ou influenciar eleitores a votar ou deixar de votar em determinado candidato ou partido no dia do pleito. A pena prevê detenção de 6 meses a 1 ano e multa de R$ 5.320,50 a R$ 15.961,50.

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Também é crime fazer carreatas ou aglomerações com vestuário caracterizado das campanhas até o fim da votação.

Por outro lado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) permite o uso de camisetas, broches ou adesivos de seu candidato preferido, desde que a manifestação seja silenciosa.

Uma das prisões foi realizada em Franca, no interior paulista. uma mulher de 69 anos foi detida por suspeita de distribuir panfletos eleitorais perto da Escola Jesus Maria José. Durante a abordagem, ela informou aos policiais que receberia R$ 100 pela entrega do material de campanha.

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A mulher foi conduzida ao Centro de Polícia Judiciária de Franca, onde foi elaborado um termo circunstanciado. A polícia apreendeu celular e panfletos de campanha. A suspeita foi liberada após ser ouvida.

A Secretaria da Segurança Pública montou um esquema de atuação integrada das polícias Civil e Militar para a segurança dos 34,1 milhões de eleitores paulistas e dos mais de 11 mil locais de votação. O planejamento inclui policiamento ostensivo e preventivo, apoio à Justiça Eleitoral e a guarda das urnas.