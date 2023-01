PM apura duas suspeitas de bomba no metrô de Brasília

Lavínia Kaucz (via Agência Estado)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) está apurando duas suspeitas de bomba no metrô de Brasília. As equipes dos batalhões de Cães e de Operações Especiais (Bope) atuam nas estações 108 Sul e Central. O metrô está fechado até a averiguação do conteúdo do pacote.

Desde a véspera de Natal, duas suspeitas de bomba foram confirmadas e os materiais explosivos foram desmontados. Outras suspeitas, relacionadas a objetos encontrados no Supremo Tribunal Federal (STF), setor hoteleiro e Ministério da Economia ao longo dessa semana, foram descartadas.

A segurança na capital foi reforçada para a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que será realizada na tarde deste domingo.