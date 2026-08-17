Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Plataformas se comprometeram a participar de sala de situação nas eleições, diz Nunes Marques

Escrito por Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kássio Nunes Marques, disse nesta segunda-feira, 17, que, além de entregar planos de conformidade para as eleições, as plataformas digitais se comprometeram em participar de uma sala de situação na Corte durante o primeiro e o segundo turno do pleito.

"Nos planos apresentados, constam as medidas, os procedimentos e os mecanismos que serão adotados para prevenir e enfrentar situações capazes de comprometer a integridade do processo eleitoral. Para além disso, todas assumiram o compromisso de, nos finais de semana em que ocorrerão o primeiro e o segundo turnos, enviar representantes ao TSE para participar de uma sala de situação voltada a impedir a disseminação de publicações que vise interferir na vontade do eleitor no momento mais crítico da eleição", declarou o ministro durante a abertura de uma reunião com embaixadores sobre o processo eleitoral brasileiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Este é o segundo encontro de Nunes Marques com diplomatas estrangeiros para falar sobre o tema - o primeiro foi realizado em julho, com 25 embaixadores.

Segundo o TSE, 92 embaixadas confirmaram presença no evento. Do total, 57 enviaram os próprios embaixadores. Também participam o coordenador residente da Organização das Nações Unidas (ONU) e o encarregado de negócios da União Europeia. Como mostrou a Broadcast, entre os representantes internacionais estão diplomatas dos Estados Unidos.

A reunião acontece após o candidato do PL à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro, ter levantado questionamentos sobre o sistema eleitoral, assim como fazia seu pai, Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente foi tornado inelegível pelo TSE por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, após colocar em dúvida o processo eleitoral brasileiro durante um encontro com embaixadores, no Palácio do Planalto, em julho de 2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda em seu discurso, Nunes Marques destacou o histórico de confiança das eleições brasileiras e sua credibilidade junto à comunidade internacional.

"O Brasil tornou-se, ao longo das últimas décadas, uma referência mundial na realização de eleições. A vanguarda entre as democracias representativas contemporâneas é resultado da contínua e paulatina construção de um processo eleitoral eficiente, ancorado em normativos modernos e em sistemas tecnológicos capazes de garantir a transparência, a segurança e a credibilidade das eleições, visando, sobretudo, a plena realização da vontade das cidadãs e dos cidadãos", disse.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/TSE/NUNES MARQUES/PLATAFORMAS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV