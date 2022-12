Planalto se silencia sobre possível mensagem de Natal de Bolsonaro

Célia Froufe (via Agência Estado)

De 2019 a 2021, Bolsonaro interrompeu a programação das emissoras para passar uma mensagem natalina

Até pouco antes das 17h desta véspera de Natal, não há qualquer indicação de que o presidente Jair Bolsonaro (PL) vá manter a tradição de usar a cadeia nacional de rádio de televisão para fazer um pronunciamento, como ocorreu na noite da data nos três anos anteriores. Esse tipo de manifestação é comum a líderes em vários países e, no Brasil, também já foi adotada por outros presidentes.

De 2019 a 2021, Bolsonaro interrompeu a programação das emissoras para passar uma mensagem natalina, sempre ao lado da primeira-dama, Michelle. No ano passado, inclusive, o presidente também falou em cadeia nacional na véspera do Ano Novo.

Até agora, não há qualquer informação sobre o assunto. O Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, entrou em contato com o Palácio do Planalto, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. Bolsonaro tem evitado aparições públicas desde que perdeu a eleição para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O presidente eleito se manifestou sobre a data pelas redes sociais. Bolsonaro esteve apenas em eventos da área militar desde o resultado da eleição e falou com apoiadores na frente do Palácio do Alvorada, residência oficial em Brasília. É de lá que tem despachado e cumprido a maior parte de suas agendas.

