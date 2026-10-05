PL se mantém como maior bancada na Alesp e oposição fica mais numerosa com crescimento do PSOL

O PL seguirá como a maior bancada da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) na próxima legislatura. O partido elegeu 27 parlamentares neste domingo - seis a mais do que na última eleição. A vereadora Eduarda Campopiano (PL), de 23 anos, ficou com a maior votação da Casa: 1.956.238 de votos.

O PT conseguiu se manter como a segunda maior bancada da Casa, embora tenha encolhido de 17 para 16 deputados. Também na raia da esquerda, o PSOL fez 9 cadeiras, quatro a mais do que na última legislatura. O partido socialista foi o segundo que mais cresceu, ficando atrás somente do PL.

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Como mostrou o Estadão, o PSOL ampliou suas bancadas estadual e federal em São Paulo e conseguiu emplacar seus quadros entre os mais votados do Estado, numa ameaça à hegemonia do PT na esquerda.

Enquanto o PT só teve um deputado entre os cinco mais votados - Eduardo Suplicy, que ficou na segunda colocação -, o partido socialista emplacou três nomes no ranking: Sofia Favero (3ª mais votada), Carlos Giannazi (4º) e Paula da Bancada Feminista (5ª).

O resultado da votação para o Legislativo paulista mostra que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), continuará tendo maioria na Casa, com 65 deputados de partidos aliados eleitos, um a menos do que na última legislatura: PL (27), PSD (9), Republicanos (6), Podemos (6), MDB (5), PP (5), União (4), PRD (1), Novo (1) e PSDB (1).

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A oposição, por sua vez, ficou mais numerosa, passando de 23 para 28 cadeiras: PT elegeu 16 deputados; PSOL, 9; e PSB, 3.

Apesar de Tarcísio ter mantido uma base forte, seu próprio partido, o Republicanos, foi o segundo que mais encolheu na assembleia: passou de uma bancada de 9 deputados para 6. O desempenho só não foi pior do que o União Brasil, que perdeu cinco cadeiras.

No primeiro mandato, Tarcísio conseguiu aprovar todos os projetos de interesse do governo na assembleia, incluindo os mais espinhosos, como a privatização da Sabesp.

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O presidente da Casa, André do Prado (PL), foi eleito neste domingo, 4, senador por São Paulo, após disputar com o slogan de "braço direito" de Tarcísio no Legislativo estadual.