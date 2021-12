PL publica discurso de senador favorável a passaporte nacional da vacina

Da Redação

Partido de Jair Bolsonaro, o PL publicou nesta sexta-feira (3) um discurso em que o líder da sigla no Senado, Carlos Portinho (RJ), pede a aprovação do projeto de lei que cria um passaporte de vacinação contra covid-19 para todo o Brasil. O presidente da República, no entanto, é contra a medida.

continua após publicidade .

"Preocupado com o avanço da Covid-19 que se espalha pelo mundo com o surgimento de novas variantes, o líder do PL no Senado, senador Carlos Portinho (PL-RJ) solicitou a aprovação do passaporte nacional de imunização", diz a publicação da legenda no Twitter.

O projeto é de autoria do próprio Portinho. Em discurso feito ontem no Plenário do Senado, o parlamentar solicitou que o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), interceda junto ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e peça a votação da matéria, já aprovada no Senado.

continua após publicidade .

A proposta contrasta com a opinião de Bolsonaro, correligionário de Portinho, que em diversas ocasiões rechaçou a adoção do passaporte da vacina por municípios e estados.

No início de outubro, durante evento em Maringá (PR), o presidente chamou de "protótipos de ditadores" os governadores e prefeitos que instituíram a medida. "Não podemos admitir que alguns protótipos de ditadores, em nome da saúde, queiram tirar a liberdade de vocês", disse o chefe do Executivo.