PL escolhe o ex-deputado Charlles Evangelista como vice na chapa de Flávio Roscoe em Minas

O PL em Minas Gerais escolheu o ex-deputado federal Charlles Evangelista (MG) como vice em uma chapa pura do partido para o governo de Minas Gerais. A informação consta em ata publicada pela sigla e enviada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). De acordo com o PL, o nome do parlamentar foi aprovado em reunião da Executiva nacional da sigla realizada na quarta-feira, 5, para compor a chapa de Flávio Roscoe, ex-presidente da Fiemg indicado para encabeçar o palanque de Flávio Bolsonaro no Estado.

Além de Charlles Evangelista, também foram escolhidos os suplentes na chapa do candidato a senador Domingos Sávio (PL). São eles: José Julio Antunes Laffayette Silveira Martins Rodrigues Pereira (primeiro suplente) e Pablo Gontijo Resende (segundo suplente), este, filho de Domingos Sávio.

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O prazo para a realização de convenções partidárias terminou na quarta-feira, 5. Contudo, os partidos possuem até o dia 15 para o registro das candidaturas no TSE. A campanha eleitoral começa oficialmente no dia seguinte.

Ao longo da campanha, o PL cogitou apoiar o governador Mateus Simões (PSD) em um primeiro momento e, depois, o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos). Contudo, a sigla optou pela candidatura própria após o comando nacional do Republicanos barrar o nome de Cleitinho, que ainda tenta reverter a medida para se lançar ao governo.