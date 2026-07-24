PL do RJ oficializa candidatura de Douglas Ruas, presidente da Alerj, para governador

O diretório estadual do Partido Liberal (PL) no Rio de Janeiro oficializou a candidatura de Douglas Ruas para governador, nesta sexta-feira, 24, após convenção partidária. Ruas é deputado estadual e foi eleito em abril para a presidência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

"Vamos levar para o Rio de Janeiro esse espírito de gestão que ouve as pessoas e busca as soluções da melhor maneira. É assim que nós vamos governar, enxergando todos", disse Ruas, durante a convenção, em vídeo compartilhado pelo partido nas redes sociais.

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Em pesquisa de abril, a Quaest apontou que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), liderava contra Ruas no segundo turno por 49% a 16%. O instituto ainda deve divulgar novas sondagens sobre o Estado.