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PL aprova apoio a Ciro Gomes após racha entre Flávio e Michelle e candidato no CE comemo

Escrito por Fabrícia Braga (via Agência Estado)
Publicado em 23.07.2026, 11:08:00 Editado em 23.07.2026, 11:17:48
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O Partido Liberal (PL) oficializou nesta quarta-feira, 22, apoio à candidatura do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) ao governo do Ceará. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele afirmou estar "profundamente honrado" e disse que a aliança representa um esforço para reunir diferentes forças políticas diante dos desafios enfrentados pelo Estado.

A decisão tomada na convenção estadual do PL de apoiar Ciro na corrida ao Palácio da Abolição ocorreu após uma crise dentro do partido. A aliança no Ceará colocou em lados opostos o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que divergiram publicamente sobre o posicionamento da legenda no Estado.

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"Acabo de receber a notícia, muito feliz e profundamente honrado, de que a convenção estadual do PL acaba de homologar o apoio do partido à nossa candidatura ao governo do Estado do Ceará. Eu quero agradecer a todos os convencionais, a todos os membros, a todos os filiados do PL pela confiança e pela decisão de caminhar conosco nessa luta aqui no Ceará", afirmou Ciro.

No vídeo, o candidato também criticou o atual governo do Estado e justificou a aproximação entre grupos políticos adversários. "Nosso Estado está passando por um momento muito grave. Nos últimos 12 anos, o Ceará viu disparar a violência e a corrupção. O governo do Estado abandonou o nosso povo. Esse problema pede que sejamos capazes, como o PL está demonstrando de forma exemplar, de colocar de lado nossas diferenças", declarou.

Ciro ainda reservou elogios às principais lideranças do PL cearense. O ex-ministro agradeceu ao presidente estadual da sigla, deputado federal André Fernandes, e ao deputado estadual Alcides Fernandes, que deve integrar sua chapa como candidato ao Senado.

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"Eu preciso agradecer em especial ao deputado André Fernandes, esse jovem talento que a política do Ceará produziu, e ao nosso futuro senador Alcides Fernandes. Alcides é dessas pessoas que, quando você conhece de perto, você se apaixona, e eu não estou exagerando", disse.

A disputa pelo governo do Ceará deve colocar Ciro frente ao atual governador, Elmano de Freitas (PT), que buscará a reeleição tendo o senador Cid Gomes (PSB), irmão de Ciro, com quem é rompido, como candidato ao Senado em sua chapa.

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ELEIÇÕES 2026/CE/CIRO GOMES/PL/APOIO
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