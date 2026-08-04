PL afirma ter fechado vice de Flávio Bolsonaro, mas não diz o nome
Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 20:07:00 Editado em 04.08.2026, 20:18:39
O senador Flávio Bolsonaro (PL) definiu o nome que comporá a sua chapa na disputa pela Presidência da República. A informação foi confirmada pela campanha do parlamentar. O nome, no entanto, será divulgado nesta quarta-feira, 5, às 11h, em entrevista a jornalistas na sede do PL, em Brasília.
Durante a pré-campanha, Flávio buscou alianças com partidos como PP, União Brasil, Republicanos e Podemos. As siglas, no entanto, optaram pela neutralidade, mas integrantes da campanha do senador ainda tentavam reverter o quadro. Diante das dificuldades, uma opção para o PL é anunciar um vice do próprio partido, numa chapa pura.
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Flávio sinalizou muitas vezes a intenção de escolher uma mulher, com o objetivo de falar com o eleitorado feminino.