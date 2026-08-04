Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

PL afirma ter fechado vice de Flávio Bolsonaro, mas não diz o nome

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 20:07:00 Editado em 04.08.2026, 20:18:39
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O senador Flávio Bolsonaro (PL) definiu o nome que comporá a sua chapa na disputa pela Presidência da República. A informação foi confirmada pela campanha do parlamentar. O nome, no entanto, será divulgado nesta quarta-feira, 5, às 11h, em entrevista a jornalistas na sede do PL, em Brasília.

Durante a pré-campanha, Flávio buscou alianças com partidos como PP, União Brasil, Republicanos e Podemos. As siglas, no entanto, optaram pela neutralidade, mas integrantes da campanha do senador ainda tentavam reverter o quadro. Diante das dificuldades, uma opção para o PL é anunciar um vice do próprio partido, numa chapa pura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Flávio sinalizou muitas vezes a intenção de escolher uma mulher, com o objetivo de falar com o eleitorado feminino.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
eleições 2026 Flávio Bolsonaro pl vice
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV