Pimenta: Não tenho preocupação com ataque a imagem do governo na CPI do MST

Cícero Cotrim (via Agência Estado)

O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta (PT), disse neste domingo, 14, que não há preocupação com a possibilidade de a oposição usar a CPI do MST para atacar a imagem do governo Lula. Segundo Pimenta, o movimento vai sair da comissão mais conhecido e respeitado.

"A CPI vai ser uma grande oportunidade para o Brasil conhecer o MST, o MST vai sair dessa CPI mais respeitado, maior, tendo mais visibilidade e sendo mais admirado. Aqueles que imaginam que essa CPI vai ser um espaço para atingir o MST vão dar um tiro no pé", afirmou. Pimenta participou de feira organizada pelo MST no Parque da Água Branca, em São Paulo.