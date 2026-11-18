O Procurador-geral da República, Paulo Gonet, se manifestou favoravelmente à prorrogação do prazo para que a Polícia Federal conclua diligências de investigação contra o senador Jaques Wagner no âmbito do caso do Banco Master. No despacho, publicado nesta quarta-feira, 18, ele recomenda que "se aguarde a realização das medidas".

"Desse modo, a continuidade da colheita de elementos de informação é cabível e adequada, não se vislumbrando óbices à dilação solicitada", diz.

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O documento, contudo, não informa qual o tempo solicitado pelos investigadores. No inquérito, a PF aponta para indícios de corrupção passiva e lavagem de dinheiro do parlamentar, que foi líder do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ele teria recebido imóveis do ex-executivo do Master Augusto Lima e recebido benesses, como ingressos para shows e viagens custeadas pelo empresário.

Há ainda registros de ligações telefônicas entre eles. As suspeitas são de que as conversas tiveram como finalidade articular a aprovação de uma emenda constitucional que ampliaria a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito.

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O projeto atendia aos interesses do Master, que negociava papéis a taxas elevadas e, ao ser liquidado, deixou investidores descobertos. É o caso dos fundos de pensão de Estados e municípios que adquiriram letras financeiras do banco.