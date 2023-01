PGR pede mais inquéritos para apurar autores intelectuais de atos golpistas

Lavínia Kaucz (via Agência Estado)

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu nesta quinta, 12, ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de três novos inquéritos para apurar os responsáveis pelos atos golpistas em Brasília do último domingo, 8. Se aceitas, as investigações terão como alvos os executores, autores intelectuais e instigadores dos atos.

Ao todo, a PGR pediu a abertura de sete inquéritos. Nesta semana, os procuradores já pediram a investigação de financiadores dos atos e a apuração da responsabilidade do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e do então secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres. Outra petição protocolada envolve suposta incitação ao crime por parte de três deputados diplomados que fizeram postagens nas redes sociais.

Na última quarta-feira, 11, o procurador-geral da República, Augusto Aras, criou o Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos para coordenar as ações e o trabalho de investigação dos crimes. Aras costuma ser criticado por leniência em relação a possíveis crimes cometidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro - entre eles a instigação de ataques às instituições democráticas ao questionar os resultados das eleições. O PGR tomou medidas após ser acusado de omissão e cobrado por subprocuradores.