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PGR defende fim do inquérito das fake news

Escrito por Lavínia Kaucz (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu, em parecer sigiloso enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), o arquivamento do inquérito das fake news. O processo foi aberto há sete anos com o objetivo de apurar ataques aos ministros da Corte e seus familiares.

O caso estava sob condução de Alexandre de Moraes até setembro, quando a relatoria foi assumida pelo presidente do Supremo, Edson Fachin. A medida foi tomada em meio à crise na Corte, que escalou após menções a Moraes nas investigações sobre o Banco Master.

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Desde que assumiu o inquérito das fake news, Fachin vem prometendo encerrar o caso. Ainda há cerca de 100 processos vinculados ao inquérito, que estão sendo analisados caso a caso por Fachin. Nas últimas semanas, ele já determinou o encerramento de oito investigações após parecer favorável da PGR.

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FAKE NEWS/INQUÉRITO/STF/FACHIN/PGR/DEFESA/ARQUIVAMENTO
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