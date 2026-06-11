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PF rejeita segunda proposta de delação de Vorcaro; PGR ainda analisa pedido de banqueiro

Escrito por Aguirre Talento (via Agência Estado)
Publicado em 11.06.2026, 20:58:00 Editado em 11.06.2026, 21:08:37
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A Polícia Federal rejeitou a segunda proposta de delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro. Os investigadores comunicaram a recusa ao gabinete do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), e à defesa do dono do Banco Master.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) ainda está analisando a proposta de colaboração e não deu uma resposta formal até o momento.

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A avaliação dos investigadores da Polícia Federal foi que as informações apresentadas pelo dono do Banco Master não traziam novidades diante das provas já colhidas na investigação, como do próprio telefone celular de Vorcaro.

A primeira proposta apresentada por Vorcaro havia sido rejeitada em 20 de maio. Na ocasião, a PF rejeitou o material, mas a PGR demonstrou disposição em dar prosseguimento às negociações e receber complementos.

Depois disso, ele trocou a equipe de defesa e reformulou sua tentativa de delação premiada, entregando novos anexos e aprofundandos informações. Como mostrou o Estadão, Vorcaro, por exemplo, modificou o anexo que relatava pagamentos ao senador Ciro Nogueira (PP-PI) sob a justificativa de "relação de amizade" entre eles e passou a tratar os repasses como propina.

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As modificações, entretanto, não foram suficientes para convencer os investigadores, que consideravam que o banqueiro continuava agindo para proteger aliados e fazer uma delação seletiva.

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CASO MASTER DELAÇÃO PF Rejeição Vorcaro
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