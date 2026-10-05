PF recolheu R$ 2,8 milhões em bens e conduziu 204 pessoas por crimes eleitorais

A Polícia Federal apreendeu R$ 2,8 milhões em bens e valores - dos quais R$ 520,4 mil em dinheiro vivo - neste domingo, 4, durante o primeiro turno das eleições gerais. O balanço final da Operação Eleições 2026 foi divulgado nesta segunda-feira, 5. Em todo o País, as delegacias da PF abriram 49 inquéritos por supostos crimes eleitorais. Ao todo, 204 pessoas foram conduzidas.

Segundo a PF, até às 23h59 deste domingo foram instaurados 1.337 inquéritos policiais relacionados a crimes eleitorais ao longo de 2026.

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O valor de bens apreendidos em ações relacionadas a esses crimes eleitorais alcançou mais de R$ 47,5 milhões, dos quais cerca de R$ 31 milhões correspondem a apreensões de dinheiro em espécie.

Apenas neste domingo foram instaurados 49 inquéritos e registrados 100 termos circunstanciados de ocorrência (TCs) para apurar a prática de ilícitos eleitorais. A PF tem atribuição de investigar fatos de competência da Justiça eleitoral.

As ocorrências foram registradas nos estados da Bahia, Rio de Janeiro, Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, Minas Gerais, Sergipe, Roraima, Acre, Rondônia, Amapá, Maranhão, Amazonas, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraíba, Santa Catarina, Piauí, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte e Tocantins, além do Distrito Federal.

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Entre os principais crimes apurados estão a propaganda eleitoral irregular e a corrupção eleitoral, especialmente a compra de votos.

De acordo com a PF, os valores de bens e dinheiro em espécie apresentados neste balanço são preliminares e ainda passarão por validação.