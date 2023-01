PF procura oito por atos golpistas em Brasília; quatro já foram presos

Redação (via Agência Estado)

A operação é uma ordem do Supremo Tribunal Federal

Por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), a Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta sexta-feira (20) a primeira fase da Operação Lesa Pátria. O objetivo da ação é encontrar financiadores e participantes dos atos terroristas e antidemocráticos que aconteceram em Brasília, no dia 08 de janeiro.

Foram expedidos oito mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão. As ordens são cumpridas no Distrito Federal e nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, e Mato Grosso do Sul.



Até às 08h30, desta sexta (20), quatro alvos tinham sido presos. São eles:

Ramiro Alves Da Rocha Cruz Junior, conhecido como Ramiro dos Caminhoneiros;

Randolfo Antonio Dias;

Renan Silva Sena;

Soraia Bacciotti.





Os alvos são investigados pelos seguintes crimes:

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Golpe de Estado;

Dano qualificado;

Associação criminosa;

Incitação ao crime;

Destruição;

Deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.



Veja quantos mandados são cumpridos por estado:

Distrito Federal: 5 de busca e apreensão e 2 prisões;

Goiás: 1 busca e apreensão;

São Paulo: 7 busca e apreensão e 3 prisões;

Rio de Janeiro: 1 busca e apreensão e 1 prisão;

Minas Gerais: 1 busca e apreensão e 1 prisão;

Mato Grosso do Sul: 1 busca e apreensão e 1 prisão.





Fonte: Informações g1.

