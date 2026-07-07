Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

PF prende ex-prefeito de Belford Roxo, suspeito de lavagem de R$ 7,6 bi

Escrito por Felipe de Paula (via Agência Estado)
Publicado em 07.07.2026, 17:32:00 Editado em 07.07.2026, 17:43:38
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O ex-prefeito de Belford Roxo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Márcio Canella (União Brasil), foi preso em flagrante nesta terça-feira, 7, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão da sexta fase da Operação Unha e Carne. Policiais encontraram um fuzil calibre .556 no veículo do político, armamento de calibre restrito, o que motivou a prisão em flagrante por posse irregular de arma de fogo.

O Estadão busca contato com a defesa de Canella, que preside o União Brasil no Rio e é pré-candidato ao Senado nas eleições deste ano. O espaço permanece aberto para manifestação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Canella é investigado sob suspeita de atuar como "braço político" de um esquema de lavagem de dinheiro que, segundo a Polícia Federal, movimentou R$ 7,6 bilhões de recursos do crime organizado por meio de uma rede de postos de gasolina ao longo de seis anos.

Além do fuzil encontrado no veículo de Canella, a PF apreendeu, em endereços ligados ao ex-prefeito, dois revólveres, uma pistola, 13 carregadores, munições e relógios de luxo.

Ao todo, os policiais federais cumpriram 19 mandados de busca e apreensão em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Resende e na capital fluminense. A Justiça também determinou o sequestro de bens e valores e a suspensão das atividades econômicas de empresas ligadas aos investigados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Márcio Canella foi prefeito de Belford Roxo de 2025 a abril de 2026. Ele renunciou ao cargo para disputar uma vaga no Senado nas eleições deste ano. A ex-vereadora Rogéria Bolsonaro (PL-RJ), mãe do senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), foi anunciada como primeira suplente na chapa de Canella.

De acordo com a PF, ele poderá responder pelos crimes de organização criminosa, contratação direta ilegal, lavagem de dinheiro e outros delitos que vierem a ser identificados ao longo da investigação.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
OPERAÇÃO UNHA E CARNE/6ª FASE/PF/POSTOS/COMBUSTÍVEIS/MÁRCIO CANELLA/PRISÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV