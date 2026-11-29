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A Polícia Federal (PF) prendeu ontem, de forma preventiva, Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master.

O mandado foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito da 11.ª fase da Operação Compliance Zero.

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Em 2018, Lima ganhou destaque ao arrematar a Empresa Baiana de Alimentos (Ebal) e a empresa de crédito consignado Credcesta.

No ano seguinte, Lima se tornou sócio do Master, que incorporou o Credcesta. Em maio de 2024, Lima se desligou de todas as funções executivas do Master. Em agosto do ano passado, o BC anunciou a aprovação da transferência do controle societário do Banco Voiter, então integrante do conglomerado do Master, para Augusto Lima. A instituição passou a operar sob o nome de Banco Pleno.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.