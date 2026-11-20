PF não encontra diálogos entre André Mendonça e Daniel Vorcaro em celulares apreendidos
Documento divulgado pelo presidente do STF aponta que citações ao ministro ocorreram apenas em conversas de Daniel Vorcaro com terceiros
Um relatório da Polícia Federal (PF) divulgado nesta sexta-feira (20) pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, concluiu que não houve troca direta de mensagens entre o ministro André Mendonça e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo o documento, todas as citações a Mendonça identificadas nos celulares apreendidos ocorreram exclusivamente em conversas de Vorcaro com terceiros.
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A corporação utilizou buscas por palavras-chave nos aparelhos e enfatizou, no texto oficial, que não foram identificados registros que comprovem diálogo direto entre os dois por aplicativos ou qualquer outro canal de comunicação. O levantamento contabilizou 303 ocorrências para "André Mendonça", 21.916 para "André", 1.294 para "Mendonça" e 79 para "Ministro André", sem nenhum registro de "Ministro Mendonça". A PF fez a ressalva de que o volume de resultados pode conter redundâncias, já que uma mesma mensagem pode ser capturada em pesquisas diferentes.
Apesar da ausência de mensagens diretas, a Polícia Federal destacou no documento que um trabalho analítico mais aprofundado, com o cruzamento de dados, ainda pode revelar novas informações envolvendo integrantes da Corte.
As apurações tangenciam o caso Master, do qual Mendonça é relator. Antes de assumir a função no processo, o ministro já havia confirmado publicamente a realização de uma reunião presencial com Vorcaro no dia 14 de março de 2025. O encontro ocorreu na sede do Instituto Iter, em São Paulo, e foi intermediado pelo advogado Ciro Rocha Soares e pelo deputado federal Cezinha de Madureira (PL-SP).
Com informações do Metrópoles