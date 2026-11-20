Um relatório da Polícia Federal (PF) divulgado nesta sexta-feira (20) pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, concluiu que não houve troca direta de mensagens entre o ministro André Mendonça e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo o documento, todas as citações a Mendonça identificadas nos celulares apreendidos ocorreram exclusivamente em conversas de Vorcaro com terceiros.

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A corporação utilizou buscas por palavras-chave nos aparelhos e enfatizou, no texto oficial, que não foram identificados registros que comprovem diálogo direto entre os dois por aplicativos ou qualquer outro canal de comunicação. O levantamento contabilizou 303 ocorrências para "André Mendonça", 21.916 para "André", 1.294 para "Mendonça" e 79 para "Ministro André", sem nenhum registro de "Ministro Mendonça". A PF fez a ressalva de que o volume de resultados pode conter redundâncias, já que uma mesma mensagem pode ser capturada em pesquisas diferentes.

Apesar da ausência de mensagens diretas, a Polícia Federal destacou no documento que um trabalho analítico mais aprofundado, com o cruzamento de dados, ainda pode revelar novas informações envolvendo integrantes da Corte.

As apurações tangenciam o caso Master, do qual Mendonça é relator. Antes de assumir a função no processo, o ministro já havia confirmado publicamente a realização de uma reunião presencial com Vorcaro no dia 14 de março de 2025. O encontro ocorreu na sede do Instituto Iter, em São Paulo, e foi intermediado pelo advogado Ciro Rocha Soares e pelo deputado federal Cezinha de Madureira (PL-SP).

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Com informações do Metrópoles